بلقاسمي: “تعرضنا لمحاولة سرقة هواتفنا من طرف أنصار نادي جاراف”

عاد مهاجم اتحاد العاصمة، إسماعيل بلقاسمي، للحديث عن أحداث الشغب التي تلت مواجهة الفريق أمام مستضيفه نادي جاراف السنغالي. في الجولة الثانية لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية،

وهي المباراة التي جرت بملعب “عبدواللاي ويد” بمدينة ديامينياديو السنغالية، أول أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وصرّح هداف اتحاد العاصمة، إسماعيل بلقاسمي، بخصوص القضية، لموقع “العربي الجديد” :” كان كل شيء جيداً في ما يخصّ الظروف والمستوى قبل وأثناء المباراة”.

وأضاف المتحدث: “كل شيء تغيّر بعد ذلك، عندما رأينا بعض زملائنا الذين لم يكونوا معنيين باللقاء في المدرجات الشرفية يتعرضون لاستفزازات من قِبل الجماهير السنغالية وبمختلف الوسائل غير الرياضية”.

وأوضح بلقاسمي: “أكيد أن زملائي في اتحاد العاصمة لم يرضوا بذلك، حتى إنهم تعرضوا لمحاولة سرقة هواتفهم، ما دفع جماهيرنا الحاضرة للتدخل من الجانب الآخر، وهذا أدى إلى حدوث مناوشات بين جماهير الفريقين وتدخل قوات الأمن التي كانت متعاطفة مع جماهير الفريق السنغالي، واعتدت أيضاً على لاعبي فريقنا، عند صعودهم لتقديم العون لزملائهم”.

وختم إسماعيل بلقاسمي تصريحاته بالقول: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن نفعله الآن بعد ما حدث هو أن نحمد الله على عودتنا بخير إلى ديارنا”.

للإشارة، أحال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحداث مباراة جاراف واتحاد العاصمة، للتحقيق، بإشراف الهيئات المختصة في الاتحاد القاري.