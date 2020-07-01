بلقاسمي: “لن ألعب لأي فريق في الجزائر سوى لشباب قسنطينة”

تحدث مهاجم شباب قسنطينة، عبد الفتاح إسماعيل بلقاسمي، عن مستقبله الكروي، مبديا تمسكه بفريقه، وعزمه على مواصلة المشوار رفقة ” السياسي”، في حال عدم تنقله للإحتراف.

وصرح إسماعيل بلقاسمي، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “اتفقت مع إدارة النادي على تجديد عقدي، في حال لم أرحل إلى الخارج”.

وأضاف مهاجم السياسي: “كنت واضحا منذ البداية، وأكدت بأنني لن ألعب لأي فريق في الجزائر سوى لشباب قسنطينة”.

وتابع إسماعيل بلقاسمي: “تلقيت بعض العروض من الخارج، لكن لا شيء رسمي لحد الآن، فالأمر يقتصر على اقتراحات من جانب وكلاء لاعبين فقط”.