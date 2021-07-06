كشف الإعلامي المصري “ابراهيم عبد الجواد” عبر قناة “أون تايم سبورتس”، أن نجم إتحاد العاصمة، اسماعيل بلقاسمي مطلوب في الأهلي المصري فهو موجود على قائمة اللاعبين الذين ترغب إدارة الفريق المصري بضمهم في الميركاتو الصيفي.

وصرح “ابراهيم عبد الجواد” عبر حصته ” بي أون تايم”: “جناح إتحاد العاصمة الجزائري اسماعيل بلقاسمي مرشح للإنضمام لنادي الأهلي المصري، لجنة التخطيط تلقت السيرة الذاتية لبلقاسمي من أجل بدأ المفاوضات في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “النجم الجزائري نجح في زيارة الشباك في 11 مناسبة هذا الموسم مع إتحاد العاصمة، وهو لاعب متعدد المراكز في خط الهجوم ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى”.

يذكر أن بلقاسمي لا يزال مرتبطا بعقد مع فريقه إتحاد العاصمة إلى غاية جوان 2023.