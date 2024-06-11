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الرياضة

بلقاسمي يعتلي صدارة قائمة هدافي الرابطة المحترفة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلقاسمي يعتلي صدارة قائمة هدافي الرابطة المحترفة
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تمكن مهاجم إتحاد العاصمة، من الإرتقاء إلى صدارة هدافي الرابطة المحترفة، بعد تسجيله ثلاثية، في مرمى الإتحاد السوفي، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة التاسعة والعشرين، من فعاليات الرابطة المحترفة.

وبإحرازه ثلاثية، في مرمى الإتحاد السوفي، رفع بلقاسمي، رصيده التهديفي في البطولة إلى الهدف رقم 13، من أصل 25 مباراة خاضها مع فريقه إتحاد العاصمة، في الرابطة المحترفة.

وتجاوز المهاجم إسماعيل بلقاسمي، كل من لاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، ولاعب شباب قسنطينة، إبراهيم ديب، صاحبا 12 هدفا لكل منهما.

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