بلقاسمي يغادر أهلي طرابلس ويودع الأنصار برسالة مؤثرة
بقلم كريم تيغرمت
أعلن اللاعب الجزائري اسماعيل بلقاسمي، مغادرته نادي أهلي طرابلس الليبي، مودعا أنصار النادي برسالة مؤثرة.
ونشر بلقاسمي، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قال فيها: “جمهور الزعيم، بعد مسوم حافل بالانجازات ليس من السهل كتابة كلمات الوداع، لنادي لم يكن مجرد محطة لي، بل قصة خضتها بكل فخر وانتماء”.
كما أضاف: “مع نهاية مشواري معكم، أتقدم لكم بكل الشكر والامتنان على دعمكم الذي كان حاضرا في كل لحظة”.
وأردف: “كان شرفا لي ارتداء قميص هذا النادي، الذي صنع مسوما استثنائيا، وتوج بالثلاثية، وهي ذكرى ستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد”.
وتابع اسيماعيل بلقاسمي: “أغادر اليوم، وأتمنى لنادي أهلي طرابلس، ولزملائي، كل التوفيق والنجاح في قادم الاستحقاقات”.
