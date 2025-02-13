بلقاسمي يغادر اتحاد العاصمة وينتقل للدوري الليبي

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، رحيل لاعبها اسماعيل بلقاسمي، عن الفريق، لخوض تجربة جديدة في الدوري الليبي.

ونشرت إدارة الاتحاد بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، جاء فيه: “اسماعيل بلقاسمي، يغادر نحو أهلي طرابلس الليبي”.

كما أضاف مسؤولي الاتحاد: “بعد تلقيه عرض رشمي من أهلي طرابلس، وافق بلقاسمي، على خو تجربة خارج البلاد، بالإنضمام للفريق الليبي مقابل 450 ألف دولار أمريكي”.

ووجهت إدارة اتحاد العاصمة، الشكر للاعب اسماعيل بلقاسمي، على كل ما قدمه للفريق، مبدية تمنياتها له بالتوفيق في مغامرته الجديدة.