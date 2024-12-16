بلقاسمي ينفرد بأرقام استثنائية في كأس الكونفدرالية

انفرد مهاجم اتحاد العاصمة، اسماعيل بلقاسمي برقمين استثنائيين في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية.

وبعد مرور 3 جولات من مجموعات ثاني أقوى المنافسات القارية للأندية. انفرد بلقاسمي، بصدارة أفضل هداف وأفضل ممرر حاسم على حد سواء.

وحسب إحصائية نشرها موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن بلقاسمي، سجل 4 أهداف كأفضل هداف في المجموعات، إلى جانب تقديمه تمريرتين حاسمتين.

كما أوضح ذات المصدر، بأن بلقاسمي، الذي توّج الموسم الماضي بلقب هداف البطولة المحترفة على حساب يوسف بلايلي، يعتبر الأكثر مساهمة في الأهداف بـ 6.

إلى جانب امتلاكه أفضل مؤشر هدف/دقيقة، بواقع هدف في كل 65 دقيقة. وحصوله على أفضل تقييم من جانب “سوفاسكور” بـ 8.30.