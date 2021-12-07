بلقاسم حبة وكارولين.. دخلا من نفس المطار واختلف الاستقبال

“واش راه صاري في بلادي ؟” هكذا علق البعض عن قدوم اليوتوبرز كارولين والحشذ الكبير الذي كان في انتظارها بالمطار. كما خلق قدوم العالم الجزائري “بلقاسم حبة”، واليوتوبوز “كارولين شاهيناز”، جدل واسعا وسط الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقارن الناشطون بين طريقة استقبال العالم “بلقاسم حبة” الذي قدم من الولايات المتحدة والمؤثرة كارولين المقيمة في السويد.

وراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءلون ما إذا كانت معايير قيم المجتمع الجزائري قد تغيّرت. وهذا بعد الاستقبال الغفير والحراسة المشددة التي حظيت بها كارولين في مطار هواري بومدين.

كما تأسف البعض من عدم الاهتمام الجاد بالعالم بلقاسم حبة، وهو صاحب الـ1500 اختراع، وسفير الجزائر في العالم. والذي أتى حاملا حقيبة علمية، في حين شهد قدوم اليوتبورز كارولين اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام.

وأشار البعض الآخر، أن “الخلل في الطبقة المثقفة بالجزائر، فـ “كارولين” استقبلها أشباهها، وحبة من المفترض استقباله من المثقفين”.

وفي المقابل، وبعيدا عن موضوع الاستقبال الذي أثار استنكار واسع لدى رواد “السوشل ميديا”، شهدت قاعات المحاضرات لحبة اكتظاظ كبير.

وانتشر بالفضاء الافتراضي، في الجزائر في الأيام الماضية اسم بلقاسم حبة، نسبة للباحث الذي قدِم من الولايات المتحدة في زيارة ثرية بالمادة العلمية طبعها تقديم محاضرات علمية في الاقتصاد والذكاء الصناعي في عدة جامعات بولايات الجنوب.

وذهب البعض إلى نبذ قيم المجتمع التي تغيرت –حسبهم- مستذكرين حادثة “ريفكا” الذي جمع لعيد ميلاده عام 2018 حشودا كبيرة في مقام الشهيد. في الوقت الذي تشارك فيه الحافظات للقرآن في مسابقات دولية ويدخلن دون ضجة ودون استقبال حاشد.

وارتأى مغردون أن وقت التغيير قد حان، مؤكدين بأن مجتمعنا تلزمه ثورة في كافة المجالات لمعالجة حجم التأخر الفكري وانهيار منظومة القيم.

هدايا.. فتيات ونساء خلال استقبال كارولين

وشهد مطار هواري بومدين امس الاثنين حضور المئات من المعجبين والمعجبات لاستقبال شاهيناز المعروفة باسم كارولين. ، وهي جزائرية الأصل تنحدر أصولها من ولاية تيارت، بالسويد منذ 10 سنوات. كما تعرفت هذه الأخيرة على مواطن سويدي في الخميسنيات من العمر وتزوجت منه.

وكانت كارولين قد دعت معجبيها ومحبيها عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية على اليوتيوب لإستقبالها بمطار هواري بومدين. وتمتلك كارولين قناتين على موقع اليوتيوب، وصفحة على الفايسبوك وحساب على موقع الأنستغرام. ويتابعها الملايين من الوطن العربي. كما تحقق فيديوهاتها على اليوتيوب نسب مشاهدة بالملايين.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعطى وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، للباحث والمخترع الجزائري في مجال الإلكترونيات بلقاسم حبة. وأيضا لبعض مسيري الشركات الصناعية الوطنية، العمومية والخاصة، ومؤسسي شركات ناشئة وباحثين مخترعين، تكريما لمساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

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