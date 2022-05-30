بلقاسم حبة: يجب التركيز على تكوين الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة

أكد العالم الجزائري بلقاسم حبة، على ضرورة التركيز في الجامعات على تكوين الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة في فن الإقناع. للحصول على تمويل لمشاريعهم.

كما قدم بلقاسم حبة، خلال يوم دراسي حول “المقاولاتية”، محاضرة عن بعد بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة الإخوة منتوري. حيث أبرز فيها أهمية تخصيص مقياس بالمشوار الدراسي الجامعي لتطوير مهارات الطالب في كيفية تقديم الفكرة بشكل جيد وشرح قيمتها. والفوائد التي يمكن أن تجلبها وطرق إقناع المستثمرين أو مختلف الممولين مثل البنوك أو أصحاب الشركات. وذلك من أجل الحصول على التمويل الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتجسيد الأفكار المبتكرة.

في حين، اعتبر أنّ التكوين في هذا الجانب يعد مرحلة مهمة جدا في عملية مرافقة الطلبة في الجانب البيداغوجي لإعدادهم. كما ينبغي لولوج عالم المقاولاتية بشكل يضمن نجاحهم في هذا الميدان.

ولدى عرضه لتجربته في مجال المقاولاتية، أبرز العالم الجزائري أنّه يجب على الطالب تتبع خطوات معينة لضمان نجاح مشروعه. أهمها أن يكون الهدف من المؤسسة الناشئة هو الرغبة في إيجاد حل لمشكل معين للمجتمع والتحضير الجيد لخطوات تجسيد المشروع. من خلال إعداد مخطط أعمال واختيار أعضاء أكفاء ضمن فريق العمل بالإضافة إلى تحديد الأهداف والفوائد.

كما تطرّق العالم حبة كذلك إلى طرق أخرى لتمويل المشاريع وضرورة معرفة السوق والزبائن والمتعاملين الاقتصاديين جيدا. قبل الانطلاق في تجسيد الفكرة فضلا عن أهمية الإلمام بطريق حماية الاختراع.

في حين، شهد اليوم الدراسي، تخصيص فترة للمناقشة والإجابة على أسئلة الحاضرين. حيث تطرّق عدد من طلبة الدكتوراه وحاملي الأفكار المبتكرة بالتفصيل إلى المشاكل التي واجهوها أثناء تجسيد مشاريعهم. كما طرحوا العديد من انشغالاتهم.

وفي هذا الصدد، أبرز حبة أدوات المعالجة التقنية في هذا المجال التي من شأنها تخطي مختلف العقبات التي يواجهها المستثمرون الشباب. كما قدّم العالم جملة من النصائح العامة حول العوامل النفسية والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها صاحب المؤسسة الناشئة. على غرار الثقة بالنفس والإيجابية والذكاء الاجتماعي والتحكم في العاطفة في المعاملات التسويقية.