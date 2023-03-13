بلقاسم حبة يواجه لخضر بلومي في مباراة استعراضية

شارك العالم الجزائري البروفيسور، بلقاسم حبة، في مباراة استعراضية رفقة لخضر بلومي في ملعب النجمة بولاية معسكر. وهذا بدعوة من جمعية راديوز التي نظمت التظاهرة بداية من الساعة الرابعة والنصف.

كما تم تكريم، البروفيسور بلقاسم حبة، عقب نهاية المباراة الاستعراضية من قبل لخضر بلومي والجمعية المنظمة لهذه التظاهرة.

العالم الجزائري في معسكر

ويتواجد العالم الجزائري البروفيسور بلقاسم حبة، في الجزائر وبالتحديد في ولاية معسكر. وهذا بعد أن حضر اليوم العلمي الذي جمعه مع العالم محمد سنوسي في كلية العلوم الدقيقة لجامعة معسكر. وجاءت زيارة العالم بدعوة من إطارات جامعة معسكر ومدير حاضنة الأعمال الأستاذ بلميمون عبد النور.

كما يسجل العالم حضوره في قائمة الباحثين 100 الأكثر اختراعًا في العالم. حيث يملك في رصيده 1700 براءة اختراع في مجال الحوسبة والإنترنت في أمريكا واليابان ودول أخرى .

وساهمت اختراعاته في تطوير وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وغيرها من أجهزة التكنولوجيات الدقيقة.

وبالنسبة، للبروفيسور محمد سنوسي، فهو ابن مدينة معسكر، وأستاذ جامعي بأمريكا ورئيس قسم البحث حول الذكاء الاصطناعي المدمج بجامعة جنوب الدنمارك. ومطور تكنولوجيا القيادة الذاتية لمرسيدس، أودي و لي ام دابل يو.

في حين، تهدف هذه المبادرة إلى بناء جسور التواصل بين النخبة الجزائرية في المهجر والطاقات الطلابية الواعدة داخل الوطن. وذلك لنقل الخبرات والمعارف بطريقة سلسة وفعالة.