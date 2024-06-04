بلقاسم ساحلي: ترشحنا للاستحقاقات القادمة هو من اجل انجاح الموعد الرئاسي

اكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ان ترشحهم للرئاسيات القادمة هو من أجل انجاح الموعد الرئاسي مهما كانت مواقعهم السياسية او مواقفهم.

وفي حوار مع قناة النهار، اوضح ساحلي، ان ترشحهم للرئاسيات القادمة كان منذ حوالي 4 اشهر باسم تكتل لاستقرار والاصلاح وليس باسم حزبه.

واوضح ذات المتحدث، انه من خلال هذا الترشح، اراد تحقيق بعض الاهداف، البعض منها حزبي والاخرى تتعلق بالامة والوطن.

وقال ساحلي، انه هدف الاحزاب حاليا هو اعادة الاعتبار للعمل السياسي، خصوصا بعد التهميش والتضييق والتغييب الذي تعرضوا له في مرحلة سابقة.

وشدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، على ان غياب الاحزاب عن لعب دورها ادى الى احداث حالة من الفراغ السياسي في علاقة السلطة القائمة مع المواطن العادي، مشيرا الى ان الانتخابات الرئاسية على عكس الانتخابات التشريعية او المحلية ليست صراع حزبي بقدر ما هي صراع بين مشاريع المجتمع.