بلقاسم ساحلي يؤدي واجبه الانتخابي ويصرح “التشريعيات جزء من الحل”

أدى رئيس حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في إطار تشريعيات جوان 2021. وقام ساحلي بالإدلاء بصوته في ابتدائية احمد عروة في نادي الصنوبر، في عين بنيان بالجزائر العاصمة.

وقال بلقاسم ساحلي في تصريحات للصحافة على هامش عملية تصويته، إن التشريعيات تعتبر جزء هام من الحل. وأشار المتحدث إلى أن الحملة الانتخابية كانت شفافة ونزيهة. مضيفا “نحن كأحزاب سياسية أومرشحين أحرار نعتبر الشعب صاحب السيادية في القرار”.

وتابع ساحلي “علينا نحن نحترم كل الآراء، بمن شارك في الانتخابات ولم يشارك، نتمنى أن يكون الصندوق شفاف ونزيه”. وأكد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، على ضرورة رفع التحديات بعد 12 جوان في مختلف المجالات”.