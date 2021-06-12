بلقاسم ساحلي يؤدي واجبه الانتخابي ويصرح “التشريعيات جزء من الحل”

الوطني
  • -
  • 0
بلقاسم ساحلي يؤدي واجبه الانتخابي ويصرح “التشريعيات جزء من الحل”
بقلم أسماء.ع

أدى رئيس  حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي،  اليوم السبت، واجبه الانتخابي في إطار تشريعيات جوان 2021. وقام ساحلي بالإدلاء بصوته في ابتدائية احمد عروة في نادي الصنوبر، في عين بنيان بالجزائر العاصمة.

وقال بلقاسم ساحلي في تصريحات للصحافة على هامش عملية تصويته، إن التشريعيات تعتبر جزء هام من الحل. وأشار المتحدث إلى أن الحملة الانتخابية كانت شفافة ونزيهة. مضيفا “نحن كأحزاب سياسية أومرشحين أحرار نعتبر الشعب صاحب السيادية في القرار”.

وتابع ساحلي “علينا نحن نحترم كل الآراء، بمن شارك في الانتخابات ولم يشارك، نتمنى أن يكون الصندوق شفاف ونزيه”. وأكد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، على ضرورة رفع التحديات بعد 12 جوان في مختلف المجالات”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1008105

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com