بلقاسم ساحلي يخوض غمار رئاسيات 12 ديسمبر

قرّر، التحالف الوطني الجمهوري، اليوم السبت، المشاركة رسميا في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، حيث رشح، بلقاسم ساحلي، لخوض غمار هذه الاستحقاقات.

وجاء قرار حزب “NRA”، حسب بيانه، ضمن رؤيته السياسية الرامية لتحقيق “جزائر الاستقرار والإصلاح”، ترسخ فيها دواة الحق والقانون.

وهذا من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومتطلبات انفتاح المجتمع، وبين ضرورات حفظ أمن واستقرار الدولة-الأمة.

وفي هذا الصدد، تمتفويض قيادة الحزب للشروع في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية والسياسية ذات الصلة لدى الجهات المختصة.

وعبر الحزب عن تمسكه، بالحل الدستوري والانتخابي،باعتباره السبيل الوحيد والمخرج السليم الكفيل بتجسيد السيادة الشعبية.