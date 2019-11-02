بلقاسم ساحلي يطعن في قرار عدم قبول ترشحه

قرر حزب التحالف الوطني الجمهوري مساء اليوم السبت تقديم طعن لدي المجلس الدستوري عقب رفض الهيئة المستقلة للإنتخابات ملف ترشحه للرئاسيات.

وجاء قرار تقديم الطعن في رفض ملف ترشح رئيس الحزب بلقاسم ساحلي وعملا بأحكام المادة 141 من القانون العضوي للإنتخابات.

وحسب بيان حزب التحالف الوطني الجمهوري ان قرار تقديم طعن يتحفظ من خلاله الحزب من إبداء رأيه او التعليق على قرار رفض ملف ترشح ساحلي.

وكان قد أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات رسميا مساء اليوم عن أسماء المترشوحون الخمس للرئاسيات.

ويتعلق الامر بكل من عبد المجيد تبون، علي بن فليس، عزالدين ميهوبي و عبد العزيز بلعيد و عبد القادر بن ڨرينة.