بلقاسم عيدة: “هذا هو سبب المشاكل المالية للأندية الجزائرية”

أرجع رئيس اتحاد بلعباس، بلقاسم عيدة، شبب المشاكل المالية التي تعاني منها معظم الأندية الوطنية، لسياية الإحتراف التي وصفها “بالإحتراف الزور”.

وصرح بلقاسم عيدة، لتلفزيون “النهار”: “الإحتراف الزور، الذي تم انتهاجه منذ 2010، وطريقة تسييره، هو سبب المشاكل الحالية للأندية”.

ولام رئيس نادي اتحاد بلعباس، مسؤولي كرة القدم في الجزائر، على عدم مرافقة للأندية الوطنية في بداية الإحتراف.

وختم بلقاسم عيدة، أن الأندية الجزائرية تدفع اليوم ثمن هذا الإحتراف وطريقة تسييره، بينما السؤول الأول عن وضعهم هم مسؤولي كرة القدم في الجزائر.