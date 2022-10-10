بلقاضي تتأهل للدور الثاني من بطولة العالم للجيدو

تأهلت المصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي، إلى الدور الثاني من البطولة العالمية للجيدو 2022، الجارية بأوزبكيستان.

ونجحت بلقاضي، في بلوغ الدور الثاني من هذه البطولة، بعد فوزها على نظيرتها الاسبانية كريستين كابانا بيريز.

كما ستواجه المصارعة الجزائرية، في الدور الثاني من هذه البطولة العالمية، المصارعة البريطانية رانسال لوشي، في وزن أقل من (63 كلغ).

يذكر ان هذه البطولة العالمية للجيدو، تعد فرصة لحصد النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024 والمقررة بباريس.