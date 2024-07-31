بلقاضي: “لم أكن أتوقع هذا السيناريو تماما”
بقلم كريم تيغرمت
عبّرت المصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي، عن أسفها الشديد، لاقصائها من الألعاب الأولمبية، مبدية استغرابها للسيناريو الذي عاشته في نزال الثمن نهائي.
وصرحت بلقاضي، للإذاعة الجزائرية: “لم أكن أنتظر تماماً هذا السيناريو، لما سجّلت نقطة، كنت أرى نفسي متأهلة للدور ربع النهائي”.
كما أضافت: “لقد فعلت كل شيء للاحتفاظ بهذا التفوق، لكن في الألعاب الأولمبية ومتطلبات المستوى العالي تتغير الأوضاع في ظرف ثانية واحدة”.
وتابعت أمينة بلقاضي: “نجحت منافستي في إبقائي على الأرض، ولم أتمكن من الخروج من هذا الفخ”.
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