بلقاضي: “لم أكن أتوقع هذا السيناريو تماما”

عبّرت المصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي، عن أسفها الشديد، لاقصائها من الألعاب الأولمبية، مبدية استغرابها للسيناريو الذي عاشته في نزال الثمن نهائي.

وصرحت بلقاضي، للإذاعة الجزائرية: “لم أكن أنتظر تماماً هذا السيناريو، لما سجّلت نقطة، كنت أرى نفسي متأهلة للدور ربع النهائي”.

كما أضافت: “لقد فعلت كل شيء للاحتفاظ بهذا التفوق، لكن في الألعاب الأولمبية ومتطلبات المستوى العالي تتغير الأوضاع في ظرف ثانية واحدة”.

وتابعت أمينة بلقاضي: “نجحت منافستي في إبقائي على الأرض، ولم أتمكن من الخروج من هذا الفخ”.