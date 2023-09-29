بلقاضي: “متفائلة بالتأهل لأولمبياد باريس وتشريف الجزائر”

أبدت بطلة الجيدو الجزائري، أمينة بلقاضي، تفاؤلها في قدرتها على التأهل لأولمبياد باريس، وتشريف الجيدو الجزائري.

وصرحت بلقاضي، لتلفزيون “النهار”: “نواجه حاليا ضغط كبير، كون الجميع يترقب تألهنا لأولمبياد باريس، وحصد ميداليات”.

كما أضافت: “شخصيا أنا متفائلة، كونه بالعمل، المثابرة، مع توفر الامكانيات، لن نخيب ضن الجماهير الجزائرية”.

وتابعت أمينة بلقاضي: “إن شاء الله سأكون متواجدة في الألعاب الأولمية بباريس، لتشريف الجزائر، أحسن تشريف”.