بلقاضي وبودينة يحملان آمال الجزائريين في اليوم الرابع من اولمبياد باريس

ستكون الجزائر ممثلة بأربعة رياضيين، يوم غد الثلاثاء، في رابع أيام الألعاب الاولمبية 2024، الجارية حاليا في باريس.

وحسب الصفحة الرسيمة للجنة الاولمبية الجزائرية، سيكون الموعد غدا الثلاثاء مع الرباعي الجزائري، أمينة بلقاضي، سيد علي بودينة، رامي بودرومة، ونسرين مجاهد.

وتعلق آمال كبيرة خاصة على الثنائي أمينة بلقاضي (الجيدو)، وسيد علي بودينة (التجيدف)، لتحقيق نتيجة ايجابية.

فيما سيمثل الثنائي الآخر رامي بودرومة، ونسرين مجاهد، الجزائر في رياضيتي الشراع، والسباحة على التوالي.