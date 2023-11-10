بلقاضي يحرز الميدالية البرونزية للبطولة الكبرى للجيدو

توجت المصارعة الجزائرية، أمينة بلقاضي، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية، خلال مشاركتها في البطولة الكبرى للجيدو، بمدينة بيرث الأسترالية.

وجاء تتويج بلقاضي، بهذه الميدالية، عقب فوزها في نزال أقل من 63 كلغ، الذي جمعها بنظيرتها الاسبانية كريستينا كابا بيريز.

وكانت المصارعة الجزائرية قد انهزمت في الدور الربع النهائي أمام الصينية تانغ جي، قبل فوزها في دور الترضية ضد التشيكية زاكوفا ريناتا، ما أهلها للمنافسة على الميدالية البرونزية.