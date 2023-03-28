بلقايد :بإمكاننا مواصلة المغامرة الإفريقية بملعب 5 جويلية “

أكد مناجير شبيبة القبائل فاروق بلقايد استعداد فريقه لتنشيط المباريات المتبقية من عمر منافسة رابطة أبطال افريقيا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال فاروق بلقايد في تصريح لـ “النهار” بمطار هواري بومدين “هناك ثلاث أندية جزائرية ستلعب في 5 جويلية الأولمبي، من جانبنا نستطيع مواصلة المغامرة الإفريقية في ملعب 5 جويلية”.

كما أضاف بلقايد هم تأهيل اللاعبين الجدد”الثنائي رجم وعطا الله مؤهلين إفريقيا، وتخصنا بعض التفاصيل بالنسبة للبقية من اجل حضور اللاعبين الآخرين في الأدوار المقبلة من المنافسة الإفريقية”.

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