بلقايد :”حكم مباراة بارادو قال للاعب ما تتقلقّوش تربحوا المقابلة”

عبّر مناجير شبيبة القبائل فاروق بلقايد عن غضبه الشديد من التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام بارادو التي انتهت بخسارة قاسية.

وقال فاروق بلقايد في تصريح خص به “النهار” عقب المباراة “في الشوط الأول لم نظهر بالأداء الجيد، في الشوط الثاني عدنا وقدمنا أداء جيّد، ندّدنا كثيرا من الحكام و ضربة الجزاء و الصور واضحة عبر التلفزيون”

كما اضاف فارقو بلقايد “الأمر الخطير و الأشد خطورة، حكم التماس أمامي و على مسامعي، قال للاعب باردو ما تتقلقوش تربحوا المقابلة”

وأردف بلقايد “أنا مستعد لمقابلته، ألف مبروك لبارادو، لكن نندّد بالحكام بحكم ضربة جزاء شرعية”

كما ختم المناجير الحالي للكناري “الفريق أصبح مستهدف والجميع شاهد ضربة جزاء”.

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