بلقايد :”كأس إفريقيا أصبحت أفضل من منافسة كوبا أمريكا”

أبدى الدولي الجزائري فاروق بلقايد رضاه التام عن المباراة الافتتاحية التي جرت بين منتخب كوت ديفوار وغينيا.

وقال فاروق بلقايد لدى حلوله ضيفا على حصة “صدى الكان” بقناة النهار “كأس إفريقيا أصبحت أفضل من كوبا أفريقيا، المجموعات كلها قوية باستثناء مجموعة أو مجموعتين فقط”.

وأضاف بلقايد “الدور ثمن النهائي سنشاهد مباريات قوية، كأس افريقيا أصبحت عالمية، هذا عكس السنوات السابقة”.

وختم اللاعب السابق لعدد من الأندية الجزائرية ابرزها شبيبة القبائل ووفاق سطيف “اللاعبين ينشطون في أقوى الفرق الأوروبية، و أفضلهم، اللاعب الإفريقي أصبح رمز، مثلا بايرن ليفركوزن يتواجد في القمة بفضل لاعب نيجيري و بوركينابي”.

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