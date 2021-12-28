بلقايد “نتمنى التأهل رفقة شبيبة الساورة إلى ربع نهائي الكاف”

كشف المناجير العام لشبيبة القبائل فاروق بلقايد عن نقاط قوة فريقه الجديد الذي يجب استغلالها في المناسبات المقبلة.

كما قال بلقايد في تصريح له للقناة الرسمية. لـ “الكناري” اليوم “حب من حب و كره من كره. نقطة قوة شبيبة القبائل في جمهورها. هو قلب الفريق وعلينا ان نلم شمل النادي.على الجمهور ان يتّحد من جديد و يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار”.

وعن مهامه الجديدة. قال “سعيد بالعودة إلى الشبيبة كمسير بعدما عشت معه أحلى الاوقات كلاعب، لذا سأقدم الخبرة، للفريق الذي يمتلك تشكيلة تضم احسن اللاعبين “.

وختم، بلقايد كلامه في حديثه عن مجموعة الفريق في الكاف. “قرعة كأس الكاف متوازنة و نتمنى التأهل رفقة شبيبة الساورة سويا الى ربع نهائي كأس الكاف”.