بلقايد: “نتمنى مشاهدة عرس كروي في نهائي كأس الجمهورية”

أكد فاروق بلقايد اللاعب السابق لشبيبة القبائل، أنه يتمنى مشاهدة عرس كروي عشية اليوم في نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع بين شبيبة القبائل وإتحاد بلعباس.

وقال بلقايد لم نزل ضيفا على قناة “النهار”: “نتمنى مشاهدة عرس كروي في نهائي اليوم”

وأضاف: “الوصول للنهائي بحد ذاته إنجاز، واللعب أمام ملعب مكتظ عن آخره سيجعلك تقدم أفضل أداء لك”.

وتابع: “شريف الوزاني سبق له وأن عاش مثل هذه الأجواء كلاعب والمدرب بوزيدي عاشها كمدرب، والفوز يكون للأفضل”.

وختم كلامه: “الجماهير التي غزت ملعب 5 جويلية منذ الساعات الباكرة تستحق مشاهدة مباراة كبيرة بين الطرفين.