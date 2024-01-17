بلقايد يدافع عن محرز ويرد بقوة على أبو تريكة 

رد الدولي الجزائري فاروق بلقايد على نجم الكرة المصرية سابقا و محلل قنوات “بيان سبورتس” القطرية محمد أبو تريكة بعد انتقاده لرياض محرز.

وقال فاروق بلقايد في تصريحه لدى حلوله ضيفا على حصة “ستاد الكان” اليوم الأربعاء

“أبو تريكة لماذا لم يتكلم على محمد صلاح، و انتقد على مستويات رياض محرز، محرز نجمنا و نحن من نتكلم عنه”.

كما أضاف المناجير السابق لشبيبة القبائل “محرز يستطيع تقديم مباراة في القمة، محرز مثل نجوم العالم وفينيسيوس في بعض الأحيان يكون كل البعد عن مستواه”.

وختم لاعب وفاق سطيف وشبيبة القبائل سابقا “أظن انب لماضي لن يغير محرز لأنه سيحطمه و يجب على الكوتش إيصال رسالته للاعب”.

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