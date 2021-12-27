بلقايد يعود إلى شبيبة القبائل لخلافة زياني

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، عن تنصيبها للاعب السابق للفريق، فاروق بلقايد، كمناجير عام.

ويأتي قرار تنصيب بلقايد، كمناجير عام للشبيبة، بعد استقالة الدولي الجزائري الأسبق كريم زياني، من هذا المنصب.

كما عبرت الإدارة القبائلية، من خلال صفحتها الرسمية، عن تمنياتها بالتوفيق لبلقايد، في مهامه الجديدة مع الفريق.

يذكر أن فاروق بلقايد، حمل قميص شبيبة القبائل لثمانية سنوات كلاعب، أين توج بثلاثة كؤوس افريقية، والعديد من الألقاب الأخرى.