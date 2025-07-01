بلقبلة:”بعض اللاعبين لا يختارون الجزائر عن قناعة!”

أدلى الدولي الجزائري ولاعب نادي آنجي الفرنسي، هاريس بلقبلة، بتصريحات قوية أدلى بها خلال ظهوره على منصة YEELEN FOOTBALL SHOW.

حيث تطرق بصراحة إلى قضية الولاء الكروي لدى اللاعبين مزدوجي الجنسية، لا سيما أولئك الذين يجدون أنفسهم أمام خيار تمثيل أكثر من منتخب.

وقال بلقبلة:”في الحقيقة، يجب أن يكون هناك نظام قبل الاحتراف، تختار فيه منتخبك الوطني”. في إشارة واضحة إلى ضرورة حسم الانتماء الدولي مبكرًا، بدل الانتظار حتى تفرض الظروف أو الحسابات الكروية هذا القرار.

وأضاف متوسط ميدان آنجي الفرنسي:”هناك من يختار منتخبًا فقط لأن المنتخب الذي يرغب فيه فعلاً لا يعيره أي اهتمام”. في تصريح يحمل الكثير من النقد غير المباشر للاعبين الذين يقررون تمثيل بلدان أصولهم بعد أن تتجاهلهم منتخبات بلدان نشأتهم، على غرار المنتخب الفرنسي.

تصريحات بلقبلة تأتي في سياق نقاش متجدد في الأوساط الكروية الأوروبية والإفريقية، حول مسألة الهوية والانتماء لدى اللاعبين ذوي الأصول المهاجرة، وخاصة من هم في مفترق طرق بين بلد النشأة وبلد الأصل. فالجزائر، كغيرها من المنتخبات الإفريقية، استفادت كثيرًا من هؤلاء اللاعبين، لكن هذه الاستفادة لا تخلو من نقاش حول النية والولاء الحقيقي.

جدير بالذكر أن بلقبلة نفسه وُلد في فرنسا، واختار تمثيل المنتخب الجزائري عن قناعة شخصية.