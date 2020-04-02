عاجل

بلقبلة:”بلماضي طلب الحديث مع والدي بعد حادثة قطر الشهيرة”

الرياضة
  • -
  • 0
بلقبلة:”بلماضي طلب الحديث مع والدي بعد حادثة قطر الشهيرة” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عاد النجم الدولي الجزائري لفريق “بريست” الفرنسي “هاريس بلقبلة” للحديث عن حادثة قطر الشهيرة التي تسببت في طرده من تربص الخضر قبل الكان.

بلقبلة قال خلال بث مباشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

” بعد الحادثة المؤسفة لم أتلقى اي جديد من الناخب الوطني جمال بلماضي الى غاية استدعائي مجددا للخضر”.

“كنت سعيدا بالعودة للخضر لأن بلماضي كان صريحا ومباشرا في التعامل معي وهذا ماأعجبني فيه”.

” المنتخب الوطني بمثابة عائلة واحدة.. بعد خطأي وعودتي مجددا للخضر لم أشعر انني غير مرغوب فيه.. بلماضي ذهب إلى أبعد من ذلك وطلب الإتصال بوالدي لتهدئته بعد حادثة قطر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=800176

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com