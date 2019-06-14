بلقبلة:”لقد خيبت آمال عائلتي والشعب الجزائري”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق “بريست” الفرنسي “هاريس بلقبلة” أن الغياب عن كأس أمم إفريقيا بمثابة كابوس حقيقي.

وقال “بلقبلة” في حوار مطول مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية سهرة اليوم الجمعة.

“من الواضح أن هناك خيبة أمل حقيقية بسبب غيابي عن الكان التي سوف أفتقدها، إنه كابوس، كان يمكن أن تكون نقطة إنطلاق كبيرة بالنسبة لي”.

“لكن في الأساس، الجزء الصعب هو أنني خيبت أمل عائلتي ، والأشخاص الذين كانوا سعداء برؤيتي في مصر مع الجزائر. وأيضًا خيبت آمال الشعب الجزائري بسبب هذا السلوك غير المناسب”.