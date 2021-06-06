بلقبلة:”مواجهة المُنتخب المالي كانت صعبة وسنسعى لمواصلة سلسلة اللانهزام ضد تونس”

واجه سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري هاريس بلقبلة قال عقب الفوز بهدف يتيم دون رد على حساب مالي في تصريحات للتلفزيون العمومي:”مواجهتنا ضد مالي كانت قوية من الجانبين، الأهم هو تحقيق الفوز خاصة وأن مالي خلق لنا صعوبات عديدة، مواجهة تونس يوم الجمعة هي داربي مغاربي وسنسعى خلالها للفوز من أجل مواصلة سلسلة اللانهزام”.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في الدقيقة ال57 بعد تمريرة رائعة من يوسف بلايلي، حيث وجد محرز نفسه وجه لوجه مع حارس مُنتخب مالي أين رفع الكرة بطريقة جميلة فوق رأس الآخير.