بلقبلة:”هذا ماحدث بيني وبين بلماضي بعد الفضيحة الآخلاقية”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق “بريست” الفرنسي “هاريس بلقبلة” عن ماحدث بينه وبين الناخب الوطني “جمال بلماضي” بعد إنتشار الفيديو.

وقال “بلقبلة” في حوار مطول مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية سهرة اليوم الجمعة.

“على الفور ، أردت الذهاب لرؤية المدرب جمال بلماضي للإعتذار. لكن كوادر الفريق (محرز ،براهيمي، مبولحي، قديورة، فغولي) نصحوني بالإنتظار لأن الحديث على الساخن ليس أفضل وقت”.

“ذهبوا بعدها لرؤية المدرب في محاولة لإصلاح الأشياء، ولكن ، ولكن دون جدوى”.

“بلماضي أخبرني أنه كان غاضبًا جدًا في ذلك الوقت. بعد ذلك ، أخبرني أننا جميعًا بشر ، وأننا إرتكبنا أخطاء. أوضح لي أنه لا يمكن أن يبقيني في المنتخب”.