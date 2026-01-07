بلقبلة: أتمنى أن يذهب “الخُضر” إلى أبعد نقطة والتتويج بكأس إفريقيا

عبّر الدولي الجزائري السابق، هاريس بلقبلة، عن دعمه الكبير للمنتخب الوطني الجزائري، متمنيًا له مواصلة المشوار إلى أبعد حد والتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

مؤكدًا متابعته الدقيقة لمباريات “الخضر”، خاصة مع تواجد زميله حيماد عبدلي ضمن التشكيلة.

وقال بلقبلة في تصريحات لموقع ناديه أنجي : “أتمنى أن يذهبوا إلى أبعد نقطة ممكنة وأن يتوجوا بكأس إفريقيا”.

وأضاف لاعب أنجيه أنه يتابع مباريات المنتخب الوطني باستمرار، مشيرًا إلى أن حضور عبدلي زاد من اهتمامه أكثر: “أتابع دائمًا مباريات المنتخب، ومع تواجد حيماد ضمن القائمة يصبح الأمر مميزًا أكثر، هذا يضيف شيئًا خاصًا بالنسبة لي”.

وأشاد بلقبلة بمستوى عبدلي في اللقاء الأخير، مؤكدًا أنه قدم أداءً جيدًا وساهم في تحقيق الهدف الأهم: “لقد قدّم مباراة جيدة، المنتخب تأهل وأنا سعيد جدًا من أجلهم”.