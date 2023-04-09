بلقبلة أساسيا رفقة برست في مواجهة ريمس

يواجه الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، اليوم الأحد، رفقة ناديه بريست، مضيفهم نادي ريمس، ضمن الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وكشفت إدارة برست، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بلقبلة.

كما يعول المدرب اريك روي، على جاهزية وخبرة لاعبه الدولي الجزائري، لقايدة زملائه لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع هاريس بلقبلة وناديه برست، بمضيفهم ريمس، تدخل ضمن الجولة الـ30 من الليغ1