بلقبلة أساسيا في مواجهة لانس وبلايلي خارج القائمة

يواجه الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، اليوم السبت، رفقة ناديه بريست، مضيفهم فريق لانس، ضمن الجولة الـ27 من الليغ1.

وكشف إدارة بريست، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذه المباراة، والتي ضمت اسم بلقبلة.

في حين غاب الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي، عن قائمة فريقه في هذه المباراة، بسبب معاناته من مشكل صحي.

وكشفت تقارير اعلامية فرنسية، بأن سبب غياب بلايلي، عن هذه المباراة، يأتي بسبب تعرضه لتسمم غذائي.