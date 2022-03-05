بلقبلة أساسيا في مواجهة لانس وبلايلي خارج القائمة
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، اليوم السبت، رفقة ناديه بريست، مضيفهم فريق لانس، ضمن الجولة الـ27 من الليغ1.
وكشف إدارة بريست، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذه المباراة، والتي ضمت اسم بلقبلة.
في حين غاب الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي، عن قائمة فريقه في هذه المباراة، بسبب معاناته من مشكل صحي.
وكشفت تقارير اعلامية فرنسية، بأن سبب غياب بلايلي، عن هذه المباراة، يأتي بسبب تعرضه لتسمم غذائي.
📋 Le 𝙊𝙣𝙯𝙚 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 concocté par Michel Der Zakarian pour affronter le @RCLens ⤵#TeamPirates 🏴☠️ | #RCLSB29 pic.twitter.com/PUnQFgdHVj
— Stade Brestois 29 (@SB29) March 5, 2022
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