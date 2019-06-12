بلقبلة: ” أعترف بخطئي وأنا أدفع ثمن ذلك”

إعترف متوسط ميدان المنتخب الوطني بالخطأ الذي إقترفه خلال تربص الخضر بالعاصمة القطرية الدوحة، أين ظهر في فعل مخل بالحياء.

وكان لاعب بريست الفرنسي وراء فضيحة أخلاقية بعد ظهوره في موضع مخل بالحياء في بث مباشر للعبة فورتنيت لزميله أليكسندر أوكيدجا.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها بلقبلة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام:

“أتمسك بتقديم الإعتذارات..بطبيعة الحال لم أكن أعلم بأنني كنت في بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي، أعترف أن تصرفي كان خاطئا، خلال تربص في غاية الأهمية، بالرغم من كل هذا لا أبحث على أي حجة لتبرئة نفسي، لأنني إقترفت ذنبا وأنا أدفع الثمن”.