بلقبلة: “تصريحات بلماضي شجعتني على العمل للعودة إلى الخضر”

تحدث هاريس بلقبلة لاعب نادي بريست الفرنسي، عن علاقته بالناخب الوطني جمال بلماضي، وعودته للخضر، بعد استبعاده قبل كان 2019.
وصرح بلقبلة، في حوار للصحافة الفرنسية: “بالنسبة لي بلماضي مثل الأخ الأكبر، قال لي أنني ارتكبت خطأ غبيا، لكن في حساباته لم أكن في القائمة السوداء”.
وأضاف: “في احدى المقابلات الصحفية، قال بلماضي، بأنه إذا أثبت نفسي بآداء جيد في المستقبل، فلن يغلق الباب في وجهي، وهذا التصريح شجعني”.
وتابع هاريس بلقبلة: “في تلك المرحلة، أدركت أن الملعب هو الفاصل، وإذا قدمت أفضل ما لدي مثلما فعلت دائما، فلا شيئ يمنعني من العودة للخضر”.
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