بلقبلة ” تعبنا كثيرا بسبب الرطوبة لكن حقّقنا الأهم”

اعترف متوسط ميدان الخضر هاريس بلقبلة بصعوبة المهمة في الفوز المحقّق أمام أنغولا بثنائية ضمن تصفيات كأس افريقيا.

وقال هاريس بلقبلة في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة ” اليوم الحمد لله، حققنا الأهم، و في الأخير فزنا، نفس الشيء، كما كنا ننتظر المناخ صعب علينا المأمورية بعض الشيء”.

وأضاف بلقبلة “الضروري هو الحفاظ على وتيرة الفوز لا غير”.

وكان هاريس بلقبلة من أفضل اللاعبين في مباراة الكتيبة الوطنية التي جرت بملعب جابوما الكاميروني وسط ظروف صعبة جدا.

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