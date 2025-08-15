بلقبلة: “حمل شارة القيادة شرف ومسؤولية كبيرة”

علق الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، عن اختياره قائدا لفريقه أنجي الفرنسي، في الموسم الجديد، معتبرا ذلك فخر كبير، ومسؤولية في نفس الوقت.

ونشرت إدارة نادي أنجي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على منصة “X” تصريح بلقبلة، في هذا الخصوص أين قال:

“إنه لفخرٌ كبير أن يتم تعييني قائدًا للفريق، هذا يُحمِلني مسؤوليةً أكبر.. سواءً بشارة القيادة أو بدونها، وبخبرتنا، نسعى جاهدين لدعم الفريق”.

يذكر أن إدارة نادي أنجي الفرنسي، أعلنت في وقت سابق بصفة رسمية، عن اختيار هاريس بلقبلة، قائدا جديدا للفريق، في الموسم الكروي الجديد.