بلقبلة : “زملائي في المنتخب دافعوا عني أمام بلماضي”

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني هاريس بلقبلة عن ردة فعل لاعبي الخضر بعد حادثته الشهيرة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان لاعب بريست الفرنسي قد أثار جدلا كبيرا في أول يوم له مع الخضر بعد قيامه بتصرف غير أخلاقي تسبب في طرده من الخضر قبل نهائيات كأس امم إفريقيا.

وتحدث بلقبلة عن هذه الحادثة في حوار مطول مع صحيفة “لوباريسيان” الفرنسية قائلا:

” زملائي كانو سعداء بعودتي إلى المنتخب .. لقد دعموني دائما كما دافعوا عن قضيتي مع المدرب بلماضي”.

“لقد أدركت أنني ضيعت فرصة التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، لكن بالرغم من خيبة الأمل إلا أنني كنت وراءهم في منافسة الكان”

“لقد أرسلوا لي مقاطع فيديو خلال إحتفالات التتويج بالجزائر العاصمة”.