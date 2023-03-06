بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للجولة 26 بالدوري الفرنسي
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي بريست، هاريس بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي، بعد تألقه في الجولة 26.
والتي عرفت فوز فريقه ضد ستراسبورغ بهدف لصفر، في اللقاء الذي شارك فيه لاعب الخضر بلقبلة أساسيا طيلة 90 دقيقة.
كما نال بلقبلة علامة 6.6 في اللقاء، وقدم 71 تمريرة في اللقاء بنسبة نجاح 85%.
L’équipe type de la 26e journée de Ligue 1
Le PSG place quatre joueurs dans notre équipe type. Six des sept autres éléments représentent des formations de seconde partie de tableau https://t.co/nxmY8Fjv9W pic.twitter.com/lVnLqKUIoP
— L’ÉQUIPE (@lequipe) March 6, 2023
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