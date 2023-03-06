بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للجولة 26 بالدوري الفرنسي

تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي بريست، هاريس بلقبلة ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي، بعد تألقه في الجولة 26.

والتي عرفت فوز فريقه ضد ستراسبورغ بهدف لصفر، في اللقاء الذي شارك فيه لاعب الخضر بلقبلة أساسيا طيلة 90 دقيقة.

كما نال بلقبلة علامة 6.6 في اللقاء، وقدم 71 تمريرة في اللقاء بنسبة نجاح 85%.