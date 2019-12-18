بلقبلة : “لطخت إسم عائلتي.. لكن يعرفون من أكون”

عاد متوسط ميدان المنتخب الجزائري هاريس بلقبلة للحديث عن حادثة الدوحة التي أثارت جدلا كبيرا قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكان لاعب بريست الفرنسي قد أثار جدلا كبيرا في أول يوم له مع الخضر بعد قيامه بتصرف غير أخلاقي تسبب في طرده من الخضر قبل نهائيات كأس امم إفريقيا.

وتحدث بلقبلة عن هذه الحادثة في حوار مطول مع صحيفة “لوباريسيان” الفرنسية قائلا:

“لقد إرتكبت خطأ كبير، وكنت أتساءل حول إمكانية عودتي إلى المنتخب مرة أخرى، ما يؤلمني أكثر هو إيذاء عائلتي، لقد لطخت إسم العائلة”.

وأضاف: “لكن كل ما في الأمر كان مجرد مزحة سيئة، فكل شخص يعرف من أنا حقا ويعرف من أكون..، وأنا في أي حال من الأحوال شخص مشاغب أحب أن أضحك لأجلب الحماس في المجموعة فقط”.