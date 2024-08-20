بلقبلة: “لم أتلقى راتبي لستة أشهر في السعودية ولهذا السبب اخترت أنجي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، السبب الذي دفعه لمغادرة الدوري السعودي، واختياره الالتحاق بنادي أنجي الفرنسي، هذا الصيف.
وصرح بلقبلة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية: “تجربتي لم تكن جد موفقة في الدوري السعودي بسبب مشكل الأجور”.
كما أضاف: “بقيت لأزيد من ستة أشهر بدون أجر في السعودية، وهذا ما دفعني للتوجه إلى الفيفا من أجل فسخ عقدي”.
وبخصوص اختياره الاتضمام لنادي أنجي، أوضح ببلقبلة: “كنت على اتصال مع مسؤولي أنجي لمدة شهر، والأمور أخذت بعض الوقت كونه كان علينا انتظار فصل الفيفا في قضيتي”
وأردف: “لمست رغبة جاد من مسؤولي نادي أنجي في الحصول على خدماتي، وهذا ما شجعني لقبول عرضهم، والقدوم للفريق”.
وختم هاريي بلقبلة: “أعرف عدة لاعبين هنا في نادي أنجي، وهو ما سهل علي الاندماج بسرعة، وأتمنى أن نقدم موسم جيد سويا”.
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