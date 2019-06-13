بلقبلة: «لم أكن أعلم أنني على المباشر وأعتذر للشعب الجزائري»

اعترف بارتكابه خطأ جسيما ومنحه صورة عكس ما ربّته عليه عائلته

«لن ألوم إلا نفسي وأتمنى مشاهدة الخضر يرفعون الكأس»

وجّه متوسط ميدان نادي براست الفرنسي، هاريس بلقبلة، اعتذاره إلى الشعب الجزائري وجماهير المنتخب الوطني على الفضيحة التي تسبب فيها في تربص الخضر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

ضمن التحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المزمع انطلاقها يوم 21 جوان بمصر، وظهر بلقبلة في وضع مخل بالحياء خلال بث مباشر لزميله الحارس أوكيجة أثناء لعبة إلكترونية.

صدم من خلالها الجميع، بعد تناقل الفيديو بشكل واسع وفي مختلف وسائل الإعلام العالمية، تطلّب تدخل الناخب الوطني وإبعاده من قائمة الخضر المشاركة في «الكان».

وقال بلقبلة في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «أتوجه باعتذار شديد إلى الشعب الجزائري العزيز على ما بدر مني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مع العلم أنني لم أكن أعلم أنني على المباشر، أنا لا أسعى إلى تبرئة نفسي، أعترف أنني ارتكبت خطأ فادحا.

حيث دفعت الثمن فورا من خلال إبعادي من المنتخب على الرغم من أن الاستبعاد شطر قلبي، لكنه شرعي من طرف الاتحادية.

وبالطبع لن ألوم إلا نفسي خاصة أنني خيّبت أملكم وأرجو منكم تجنيب عائلتي التي نقلت إلي الكثير من القيم النبيلة بعكس الصورة التى أعطيتها أنا اليوم.

وأكرر اعتذاري لجميع المشجعين، الاتحادية، اللاعبين، وأيضا المدرب جمال بلماضي، مع الأسف الحلم يتوقف هنا بالنسبة لي لكن أتمنى الفرح وأنا أشاهدكم ترفعون الكأس.. تحيا الجزائر».