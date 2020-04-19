بلقبلة: “لهذا السبب أفضل عدم استئناف المنافسة”

الرياضة
  • -
  • 0
بلقبلة: “لهذا السبب أفضل عدم استئناف المنافسة”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي، تأييده فكرة عدم استئناف منافسات الموسم الحالي.

وصرح بلقبلة، في هذا الخصوص، للصحافة الفرنسية: “بالنسبة لي أرى أنه من الأفضل عدم استئناف المنافسة، وانهاء الموسم عند هذا الحد”.

وأوضح: “شخصيا أرى في الأمر مخاطرة من ناحية الإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون في حال استئناف المباريات كل ثلاثة أيام، هذا يتطلب تحضرا لمدة شهر على الأقل”.

وتابع الدولي الجزائري: “بالإضافة لذلك، فكرة إنهاء الموسم بدون أنصار في المدرجات، في الحقيقة هذه ليست كرة القدم”.

وختم هاريس بلقبلة: “هناك العديد من زملائي اللاعين الذين أبدو قلقهم بالنظر للعديد من الأمور، لكن أضن أن الأمر سابق لأوانه حاليا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=807938

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com