بلقبلة: “لهذا السبب أفضل عدم استئناف المنافسة”

أبدى الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي، تأييده فكرة عدم استئناف منافسات الموسم الحالي.

وصرح بلقبلة، في هذا الخصوص، للصحافة الفرنسية: “بالنسبة لي أرى أنه من الأفضل عدم استئناف المنافسة، وانهاء الموسم عند هذا الحد”.

وأوضح: “شخصيا أرى في الأمر مخاطرة من ناحية الإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون في حال استئناف المباريات كل ثلاثة أيام، هذا يتطلب تحضرا لمدة شهر على الأقل”.

وتابع الدولي الجزائري: “بالإضافة لذلك، فكرة إنهاء الموسم بدون أنصار في المدرجات، في الحقيقة هذه ليست كرة القدم”.

وختم هاريس بلقبلة: “هناك العديد من زملائي اللاعين الذين أبدو قلقهم بالنظر للعديد من الأمور، لكن أضن أن الأمر سابق لأوانه حاليا”.