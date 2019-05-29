بلقبلة مرتقب هذه الأمسية بمركز سيدي موسى

شد الدولي الجزائري حاريس بلقبلة، لاعب نادي برست الفرنسي، الرحال نحوى الجزائر، للدخول في تربص الخضر، بمركز سيدي موسى.

وشنر حاريس بلقبلة، ظهيرة اليوم الأربعاء، صورة على حسابه الخاصة على “أنستغرام”، خلال اقلاعه من مطار “شارل ديغول” بفرنسا، متجها نحوى الجزائر.

وبهذا سيكون متوسط ميدان نادي بريست، سادس الملتحقين بتربص الخضر، بعد كل من مبولحي، دوخة، بلعمري، حليش، وقديورة.

يذكر أن حاريس بلقبلة (25 عاما)، سبق له المشاركة رفقة المنتخب الوطني الأولمبي، في حين ستعد هذه أول دعوة يتلقاها من المنتخب الأول.