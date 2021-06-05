بلقبلة: ” منتخب مالي يملك أسماء مهمة ويحسن لعب كرة القدم”

أبدى هاريس بلقبلة عزمه رفقة لاعبي الخضر على مواصلة نتائجهم الإيجابية في المواجهة الودية المقبلة أمام منتخب مالي.

وصرح بلقبلة، اليوم السبت، لتلفزيون “النهار”: “مالي منتخب جيد يحسن لعب كرة القدم، خاصة من الناحية الفنية”.

وأضاف لاعب الخضر: “المنتخب المالي يملك العديد، أسماء مهمة من اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا، نسعى لتقديم مباراة جيدة”.

وعلى المستوى الشخصي، تحدث بلقبلة، عن المنافسة في صفوف الخضر، أين أوضح: “أنا أعمل لأكون عند حسن ظن المدرب في كل مرة يوجه لي فيها الدعوة، وهدفي دائما تشريف قميص الخضر”

وختم هاريس بلقبلة تصريحاته قائلا: “في المنتخب الوطني، نعمل جميعا سويا، والمنافسة مفيدة للمنتخب”.