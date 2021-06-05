بلقبلة :”نحن في الطريق الصحيح”

أكد الدولي الجزائري، حريس بلقبلة، بأن المنتخب الوطني يتواجد في السكة الصحيحة بعد الفوز السهل المُحقق على حساب موريتانيا، سهرة يوم الخميس برباعية مُقابل واحد. وأوضح متوسط الميدان بأن مُحاربي الصحراء عازمون على مواصلة سلسلة مُبارياتهم دون هزيمة لأطول فترة ممكنة.

وتحدث قائد نادي بريست للتلفزيون الجزائري قائلا :”نحن في الطريق الصحيح، وجمال بلماضي، يحفزنا من أجل السير على نفس النهج في قادم المُباريات، كل المواعيد مُهمة بالنسبة لنا”.

وأضاف :”الآن سنقوم بالإستعداد للتحدين القادمين أمام مالي وتونس على التوالي، واللذين سيكونان أكثر صعوبة بكل تأكيد، ولكننا عازمون على تحقيق الفوز فيها”.

يُذكر بأن صاحب الـ27 عاما، كان من أبرز الأفناك، خلال الودية الماضية، مؤكدا بأنه قادر على تعويض عدلان قديورة بإقتدار كلاعب إركتاز في الوسط الدفاعي.