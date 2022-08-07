بلقبلة هداف ويتعثر رفقة بريست في أول خرجة لهم هذا الموسم

تعثر الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، ومواطنه يوسف بلايلي، رفقة ناديهما بريست، في اول خرجة لهم هذا الموسم ضمن الليغ1.

وشارك الثنائي الجزائري، بلقبلة، وبلايلي، أساسيان، في المواجهة التي جمعت فريقهم بريست، بنادي لانس، في الجولة الأولى من الليغ1.

كما تمكن بلقبلة من البروز في الدقيقة الـ67، أين تمكن من تسجيل هدف، وتقليص الفارق لناديه بريست.

وانتهت هذه المواجهة بهزيمة الدوليان الجزائريان، وناديهما بريست، بنتيجة 3-2، لصالح فريق لانس.