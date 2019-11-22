بلقبلة :”هذا هو اللاعب الذي قاسمته همي بعد الفضيحة”

أوضح الدولي الجزائري هريس بلقبلة، بأنه وبعد طرده من الخضر، قبل الكان، كان يُقاسم همومه مع أحد زملائه في المنتخب.

وقال العائد لصفوف مُحاربي الصحراء في تصريحات لجريدة “تلغرام” الفرنسية :”إسماعيل بن ناصر هو الذي تحدثت معه بخصوص القضية”.

وواصل :”أنا أعرفه جيدا منذ أن كُنا نلعب سويا في نادي تور”.

وأردف :”في المنتخب الجزائري، نحن بمثابة عائلة، وبإستطاعتي الحديث مع الجميع دون إستثناء”.

وختم :”زملائي إتصلوا بي بشكل دائم، والكثير منهم أرسل لي فيديوهات، خلال الإحتفالات التي تلت التتويج بكأس إفريقيا”.